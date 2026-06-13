Città

SARONNO – Dopo il confronto pubblico sulla sicurezza che si è svolto giovedì sera davanti al municipio, arriva anche la riflessione di Lila Nigro insegnante impegnata da anni nella scuola primaria e secondaria con particolare attenzione ai temi della disabilità.

In una nota rivolta alla sindaca e al consiglio comunale, Nigro invita a trasformare il dibattito emerso durante il presidio in un’occasione concreta di collaborazione tra istituzioni, famiglie e mondo della scuola.

“Vorrei dare un senso al confronto come segnale di buona volontà da parte di tutti. Ripartire dal confronto, dall’empatia e dal rispetto mi sembra l’unica strada da percorrere per tornare a vivere pienamente la nostra città”, afferma.

L’intervento prende spunto dai recenti episodi di violenza giovanile che hanno interessato anche il territorio e dall’aumento dei casi legati all’utilizzo di armi bianche da parte di minori. Secondo Nigro è necessario rafforzare sia gli strumenti di prevenzione sia il coinvolgimento delle famiglie. Tra le proposte avanzate vi è un maggiore monitoraggio del territorio, con particolare attenzione alle aree vicine alle scuole e ai principali luoghi di aggregazione frequentati dai giovani. L’obiettivo, spiega, è prevenire episodi di prevaricazione e situazioni di disagio prima che degenerino.

Un secondo punto riguarda invece il ruolo educativo delle famiglie. Per l’insegnante è fondamentale promuovere occasioni di confronto diretto tra genitori e figli sui temi del rispetto, della legalità e della convivenza civile.”Stimolare un confronto diretto tra genitori e figli su questi temi organizzando incontri programmati che coinvolgano famiglie, scuola, forze dell’ordine, istituzioni e media locali” è una delle indicazioni contenute nella nota.

Nigro richiama infine l’attenzione sulla necessità di recuperare il valore della responsabilità individuale e del rispetto reciproco. “È importante ristabilire i concetti di libertà personale rispetto al danno agli altri”, conclude, sottolineando come la sicurezza non possa essere affrontata esclusivamente attraverso controlli e sanzioni, ma richieda anche un percorso educativo condiviso che coinvolga l’intera comunità.

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