Città

SARONNO – “Come Confcommercio Saronno abbiamo seguito con interesse il confronto in consiglio comunale partito dalla mozione sul commercio. Apprezziamo la scelta di potenziare l’ufficio Suap, punto di riferimento che ha sicuramente bisogno di risorse e attenzione confermando contestualmente il dialogo sempre aperto con le associazioni di categoria“.

E’ la nota di Confocommercio Saronno dopo il lungo e articolato confronto che con la mozione sul commercio ha portato in consiglio comunale.

“Del resto i temi in campo, molti affrontati anche nel corso del dibattito, sono diversi e determinanti per la città: dai regolamenti (quello del mercato cittadino, del mercatino di fine mese e dei dehors) ai parcheggi, dalla gestione della Ztl alla sicurezza senza dimenticare il decoro urbano. Altro tema cruciale è quello del futuro del Duc, uno strumento essenziale per affrontare e risolvere diverse criticità presenti in questa congiuntura.

Auspichiamo che questo produttivo momento di confronto, che si è concluso comunque con una sintesi condivisa da diverse forze politiche, diventi l’occasione per la concreta messa a terra di quanto, con la collaborazione che da sempre caratterizza l’opera di Confcommercio sul territorio, si è discusso in questi mesi.

La speranza è dunque che questo ultimo confronto sia la base per arrivare celermente a risposte e soluzioni condivise”.

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