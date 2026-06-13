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SARONNO – C’è grande entusiasmo tra i corridoi dell’Itc Zappa di Saronno: gli studenti dell’istituto cittadino hanno conquistato un prestigioso doppio podio all’ottava edizione di Deploy Your Talents, il programma di orientamento alle discipline scientifiche promosso da Fondazione Sodalitas.

La finalissima, che si è tenuta al teatro Menotti di Milano, ha visto la scuola saronnese imporsi su una concorrenza agguerrita, portando a casa un fantastico secondo e terzo posto assoluto. Un risultato straordinario se si pensa che il contest ha coinvolto quasi 400 studenti di ben 10 istituti superiori della regione.

La cerimonia di premiazione milanese si è trasformata in un vero e proprio trionfo per lo Zappa, l’unica scuola capace di piazzare ben due classi sul podio. Gli studenti si sono aggiudicati i premi d’eccellenza grazie ai progetti sviluppati gomito a gomito con i manager di grandi multinazionali: il secondo posto è andato alla classe che ha lavorato in partnership con il gigante della consulenza Accenture, mentre il terzo posto è stato conquistato dal team che ha collaborato con gli esperti di Bureau Veritas Italia. Il gradino più alto del podio è andato invece all’Istituto Paola di Rosa di Lonato del Garda (Brescia).

Il percorso, durato diversi mesi, ha permesso ai ragazzi di Saronno di uscire dai tradizionali programmi scolastici per entrare direttamente nelle dinamiche aziendali. Affiancati da mentor professionisti, gli studenti hanno affrontato lezioni in aula, testimonianze e veri e propri project work. L’obiettivo? Sviluppare competenze pratiche nell’ambito Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), capendo in anticipo dove sta andando il mercato del lavoro.

Il successo dello Zappa non è solo un motivo d’orgoglio locale, ma si inserisce in un progetto di ampio respiro per abbattere i pregiudizi che ancora allontanano le ragazze dalle carriere tecnico-scientifiche.

L’urgenza di iniziative come questa è dettata dai numeri, purtroppo ancora impietosi per il nostro paese: secondo il Global Gender Gap Report, l’Italia è solo all’85esimo posto nel mondo per parità di genere. Se poi si guardano le università, il rapporto CNEL-ISTAT fotografa una vera e propria voragine: solo il 20,3% delle studentesse sceglie una facoltà Stem, contro il 39,9% dei colleghi maschi. Deploy Your Talents nasce proprio per invertire questa rotta, creando un dialogo diretto tra i banchi di scuola e il tessuto produttivo.

All’evento finale hanno partecipato anche figure di spicco delle istituzioni e del sociale, tra cui Alberto Pirelli (presidente di Fondazione Sodalitas), Elena Lattuada (delegata del sindaco di Milano alle pari opportunità) e Anna Maria Tarantola (vicepresidente della Fondazione Giulia Cecchettin).

Per gli studenti del saronnese, un’esperienza che va oltre il semplice premio e che apre le porte a concrete opportunità per il loro futuro professionale.

(foto d’archivio)

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