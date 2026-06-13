Cronaca

SARONNO – Momenti di preoccupazione oggi attorno alle 12.30 in via Pietro Micca nel centro cittadino, dove si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per verificare la situazione di una persona che non rispondeva ai tentativi di contatto. Secondo una segnalazione comparsa sui social network, alcuni residenti si sono allarmati dopo non essere riusciti a mettersi in contatto con il residente di un’abitazione. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco per accertare quanto stesse accadendo.

L’arrivo dei mezzi di soccorso ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei passanti e dei residenti della zona, suscitando qualche momento di apprensione. Fortunatamente la situazione si è risolta senza particolari conseguenze. Sempre secondo quanto riferito sui social, la persona all’interno dell’abitazione stava semplicemente dormendo e non aveva sentito il citofono né le richieste provenienti dall’esterno.

L’intervento si è quindi concluso senza criticità e senza la necessità di prestare soccorso sanitario.

(foto archivio)

13062026