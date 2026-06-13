Città

SARONNO – Una voragine si è aperta nel pomeriggio di sabato 13 giugno in via Monte Bianco, rendendo necessario l’intervento della polizia locale e la chiusura della strada per garantire la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni.

A segnalare il problema è stato un residente che ha notato il cedimento del manto stradale e ha richiesto l’intervento degli operatori. Sul posto è quindi arrivata una pattuglia della polizia locale che ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione.

Dagli accertamenti è emerso il potenziale pericolo rappresentato dalla voragine, con il rischio di ulteriori cedimenti e possibili conseguenze per chi transita nella zona. Per questo motivo gli agenti hanno disposto la chiusura della via, delimitando l’area interessata e impedendo il passaggio.

Contestualmente è stata allertata Alfa, la società che gestisce il servizio idrico integrato, affinché provveda alle verifiche tecniche e agli interventi di manutenzione necessari per individuare le cause del cedimento e ripristinare le condizioni di sicurezza.

La strada resterà chiusa fino al completamento delle operazioni e alla successiva verifica della stabilità del tratto interessato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09