Softball

SARONNO – Un pareggio che conferma la crescita del gruppo. La formazione di Serie B del Saronno Softball ha chiuso con una vittoria e una sconfitta il doppio confronto di recupero disputato giovedì pomeriggio sul campo del Bollate Softball 1969. La squadra allenata da Maristella Perizzolo ha mostrato carattere e qualità contro una delle realtà più solide del panorama lombardo, tornando a casa con un bilancio in perfetta parità. Nel primo incontro le padrone di casa si sono imposte con il punteggio di 12-4 al sesto inning. Le neroazzurre hanno provato a rimanere in partita ma Bollate è riuscita a prendere progressivamente il controllo della gara fino alla vittoria per manifesta superiorità.

La reazione del Saronno non si è però fatta attendere. Nel secondo match la formazione saronnese ha ribaltato completamente il copione della giornata, imponendosi con un netto 8-0 al quinto inning e restituendo alle avversarie la sconfitta per manifesta superiorità.

La squadra impegnata nel campionato nazionale di Serie B vede in rosa anche alcune atlete provenienti dal Brescia Baseball e dagli Avigliana Rebels, all’interno di un progetto che punta alla crescita delle giovani giocatrici e alla valorizzazione del movimento.

Il bilancio della trasferta bollatese lascia dunque indicazioni positive per lo staff tecnico guidato da Perizzolo, con la squadra capace di reagire dopo la sconfitta della prima gara e di chiudere la giornata con una convincente affermazione.

Bollate-Saronno 12-4, 0-8

(foto: saronnesi a Bollate)

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