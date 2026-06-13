Groane

SOLARO – Proseguono anche oggi, sabato 14 giugno, gli interventi straordinari messi in campo dopo il violento nubifragio con grandinata che nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno ha causato allagamenti, danni e criticità in diverse zone della città.

Servizi Comunali continua a operare sul territorio con attività di pulizia e verifica per riportare alla normalità le aree maggiormente colpite dall’eccezionale evento atmosferico. In queste ore sono in corso controlli congiunti sulle tombinature e sulle caditoie, dove le intense precipitazioni concentrate in pochi minuti hanno trascinato foglie, rami e detriti, creando accumuli che richiedono interventi specifici.

Parallelamente proseguono anche le verifiche sugli edifici pubblici, per accertare eventuali conseguenze legate al maltempo e programmare, se necessario, ulteriori opere di ripristino.

L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono attivati fin dai primi momenti dell’emergenza. Un riconoscimento è stato rivolto ai tecnici e agli operatori impegnati senza sosta nelle attività di controllo e pulizia, ma anche ai cittadini che hanno collaborato intervenendo nelle pertinenze delle proprie abitazioni e proprietà private.

Un contributo che, secondo il Comune, ha permesso di accelerare il ritorno alla normalità nelle zone interessate dall’ondata di maltempo, favorendo il ripristino degli spazi e la rimozione dei materiali accumulati dall’acqua e dalla grandine.

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