Saronnese

UBOLDO – L’amministrazione comunale di Uboldo ha aperto la raccolta delle candidature per l’assegnazione di riconoscimenti agli atleti uboldesi, iniziativa dedicata agli atleti residenti in paese che nel corso dell’ultimo anno hanno ottenuto risultati di rilievo nelle rispettive discipline.

Il riconoscimento è pensato per valorizzare l’impegno e i successi degli sportivi del territorio che si sono messi in evidenza in competizioni ufficiali a livello regionale, nazionale o internazionale. Potranno essere segnalati gli atleti che nel 2025 hanno conquistato un piazzamento sul podio, classificandosi al primo, secondo o terzo posto nelle gare a cui hanno partecipato.

Le candidature possono riguardare residenti a Uboldo che abbiano gareggiato sia a titolo individuale sia come componenti di una squadra. Per ogni segnalazione dovranno essere indicati i dati anagrafici dell’atleta, la disciplina praticata, la competizione disputata e il risultato ottenuto, oltre al nome dell’eventuale società sportiva di appartenenza.

Le proposte dovranno essere presentate in forma scritta entro il 15 giugno e trasmesse all’Ufficio Protocollo del Comune, tramite posta elettronica all’indirizzo dedicato dell’ente. L’iniziativa rientra nelle attività promosse dall’Amministrazione comunale per dare visibilità alle eccellenze sportive locali e riconoscere il valore dei risultati raggiunti dagli atleti che rappresentano il territorio nelle diverse competizioni.

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