Città

SARONNO – Una serata all’insegna della musica, della condivisione e del sostegno alla scuola. È quella in programma mercoledì 17 giugno nel cortile di Casa Morandi, in viale Santuario 2 a Saronno, dove il comitato genitori dell’istituto comprensivo Aldo Moro organizza “Armonie a Colori”, un concerto pensato per coinvolgere la cittadinanza e raccogliere fondi a favore dei progetti scolastici dell’anno 2026-2027.

L’evento prenderà il via alle 21, con ingresso del pubblico dalle 20.45, nella suggestiva cornice del cortile di Casa Morandi. Protagonisti della serata saranno il coro “Note di Colore” e l’“Ukullettivo”, che proporranno un repertorio tra voci e ukulele in un’atmosfera pensata per stare insieme, divertirsi e condividere un momento di comunità.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le attività e i progetti destinati agli studenti dell’istituto comprensivo Aldo Moro per il prossimo anno scolastico, offrendo al tempo stesso un’occasione di incontro aperta a famiglie, amici e cittadini.

I biglietti sono disponibili nella segreteria della scuola Le Stanze della Musica, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 7827608 oppure scrivere agli indirizzi email [email protected] e [email protected].

La serata si propone così di unire musica e solidarietà, valorizzando il ruolo della scuola come punto di riferimento per la comunità e creando un momento di partecipazione a sostegno delle iniziative educative del territorio.

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