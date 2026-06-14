BUSTO GAROLFO – Un forte boato nel cuore della notte e il bancomat devastato dall’esplosione. È successo nelle prime ore di oggi, domenica 14 giugno, alla filiale della Bcc Busto Garolfo e Buguggiate agenzia di Bodio Lomnago 9, dove i malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico utilizzando la tecnica dell’esplosivo.

Secondo le prime informazioni, l’allarme è scattato alle 4,29. Una pattuglia della Sicuritalia è arrivata sul posto alle 4,35 trovando però i responsabili già fuggiti. Sul posto sono quindi intervenute diverse pattuglie della vigilanza privata e i carabinieri per i rilievi e l’avvio delle indagini.

Pesanti danni provocati dalla deflagrazione. Lo sportello bancomat è stato completamente divelto, con parti metalliche e componenti elettroniche sparse all’interno del locale. Danneggiati anche gli arredi e le strutture circostanti.

Al momento non è stato reso noto se i malviventi siano riusciti ad impossessarsi del denaro contenuto nello sportello automatico. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e il bottino eventualmente portato via dalla banda.

L’episodio richiama una serie di assalti ai bancomat avvenuti negli ultimi mesi nel territorio. A fine maggio un colpo analogo aveva preso di mira il Banco Desio di corso Bernacchi a Tradate. Nelle settimane precedenti erano stati registrati attacchi anche a Gallarate e ad Arese, con modalità simili e l’utilizzo di esplosivo per forzare gli sportelli automatici.

Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti tra i diversi episodi e non si esclude l’azione della stessa banda specializzata in questo genere di colpi. Le indagini sono in corso.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09