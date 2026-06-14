Calcio

SARONNO – Prosegue il lavoro dell’Equipe Garibaldi in vista della prossima stagione. Dopo la storica promozione in Seconda categoria conquistata al termine dell’ultimo campionato, la società saronnese sta definendo l’organico che affronterà il nuovo e impegnativo campionato. Negli ultimi giorni il club ha ufficializzato altre quattro conferme, segno della volontà di dare continuità al gruppo che ha ottenuto il salto di categoria.

Resterà in maglia biancazzurra anche Gabriele Giudici, esterno offensivo che nella scorsa stagione ha messo a disposizione della squadra velocità, tecnica e capacità di creare pericoli sulle corsie laterali.

Confermato inoltre Mohammed Jaouhar, centrocampista apprezzato per dinamismo, corsa e qualità. Un giocatore in grado di garantire equilibrio tra fase offensiva e difensiva e considerato una pedina importante nello scacchiere della formazione saronnese.

Farà ancora parte della rosa anche Gabriele Castaldo. Centrocampista dotato di visione di gioco e qualità tecniche, nella stagione appena conclusa si è distinto per la capacità di mettere i compagni nelle migliori condizioni e di contribuire anche in fase realizzativa.

Tra le conferme annunciate figura infine Ayoub Belardi, terzino che abbina corsa, forza fisica e intensità, garantendo presenza costante sulla fascia sia in fase difensiva sia quando si tratta di accompagnare l’azione offensiva.

La dirigenza dell’Equipe Garibaldi continua dunque a lavorare per consolidare l’ossatura della squadra che ha conquistato la promozione. L’obiettivo è presentarsi ai nastri di partenza della Seconda categoria con un gruppo competitivo, mantenendo gran parte dei protagonisti dell’annata che ha regalato al club uno dei risultati più importanti della sua storia recente. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità sul fronte del mercato e delle conferme, mentre la società prosegue nella costruzione della rosa che affronterà il campionato 2026/27.

14062026