Calcio

LENTATE SUL SEVESO – La Lentatese sceglie la continuità in vista della stagione 2026/27. La società brianzola, che partecipa al campionato di Eccellenza, ha infatti ufficializzato la conferma di Roberto Mastrolonardo alla guida della prima squadra. Per il tecnico sarà il secondo anno consecutivo sulla panchina rossoblù. Una scelta che arriva dopo una stagione positiva nella quale la Lentatese ha raggiunto una tranquilla salvezza, mantenendo la categoria senza particolari affanni e consolidando la propria posizione nel massimo campionato dilettantistico regionale.

Insieme a Mastrolonardo è stato confermato anche il vice allenatore Matteo Cudicini, figura che la società considera fondamentale all’interno dello staff tecnico e del percorso di crescita della squadra.

Nel comunicato diffuso dal club, la dirigenza ha voluto ringraziare entrambi per il lavoro svolto nel corso dell’annata appena conclusa, sottolineando l’impegno, la professionalità, lo spirito di appartenenza e i risultati ottenuti sul campo.

La Lentatese punta dunque a proseguire nel percorso avviato negli ultimi mesi, affidandosi a uno staff che ha già dimostrato di conoscere l’ambiente e di saper valorizzare il gruppo. Per Mastrolonardo e Cudicini si apre ora una nuova sfida, con l’obiettivo di migliorare quanto costruito nella passata stagione e di continuare a far crescere la formazione rossoblù nel campionato di Eccellenza.

14062026