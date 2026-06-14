Calcio

SONCINO – La Solbiatese completa una stagione straordinaria e conquista la promozione in Serie D. Dopo il successo ottenuto all’andata a Solbiate Arno, i nerazzurri si impongono anche sul campo della Soncinese per 2-1, chiudendo nel migliore dei modi il percorso nei playoff nazionali.

L’avvio di gara regala subito emozioni. All’11’ i padroni di casa passano in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Piras, ma la reazione della Solbiatese è immediata: appena un minuto più tardi Gasparri firma l’1-1 riportando il punteggio in equilibrio. La formazione allenata da Roberto Gatti controlla la partita e nella ripresa trova il gol che vale la promozione. Al 28′ del secondo tempo Monteiro Barbosa si fa trovare pronto in area e con una precisa conclusione realizza la rete dell’1-2, facendo partire la festa dei numerosi tifosi arrivati in terra cremonese.

Nel finale la Solbiatese gestisce senza particolari affanni il vantaggio e al triplice fischio può celebrare il ritorno in Serie D, coronando una stagione vissuta costantemente ai vertici e conclusa con il meritato salto di categoria.

Soncinese-Solbiatese 1-2

SONCINESE: Pennesi, Cordini, Albini, Ondei, Meloni (26′ st Martinetti), Piras (21′ st Bignotti), Signori, Longhi (36′ st Torri), Pozzebon, Valotti, Ricci (15′ st Marchiondelli). A disposizione Mazzetti, Argint, Cattaneo, Brahmillari, Archetti. All. Della Volpe.

SOLBIATESE: Chironi, Lonardi, Gabrielli, Cosentino, Guanziroli, Guidetti, Cocuz (30′ st Minuzzi), Suatoni (38′ st Galli), Gasparri (24′ st Manfrè), Martinez (22′ st Silla), Monteiro Barbosa (33′ st Banfi). A disposizione Cavalleri, Fiorella, Bobbo, Carlomagno. All. Gatti.

Arbitro: Frigo di Parma (Felis di Torino e Varacalli di Locri).

Marcatori: 11′ pt rig. Piras (So), 12′ pt Gasparri (Sl), 28′ st Monteiro Barbosa (Sl).

Note: spettatori 900. Ammoniti Cocuz, Lonardi, Gasparri, Cosentino e Ricci. Recupero 0-4.

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