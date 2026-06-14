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VENEGONO SUPERIORE – Un prestigioso riconoscimento nazionale premia il lavoro svolto dalla Varesina nel settore giovanile. Nell’ambito degli Uefa Grassroots Awards, il Settore giovanile e scolastico della Figc ha infatti assegnato alla società rossoblù il titolo di “Miglior Grassroots Club d’Italia 2026”.

Il premio viene attribuito ogni anno alla società dilettantistica che maggiormente si distingue per la qualità del lavoro svolto nello sviluppo del calcio di base e nella crescita dei giovani atleti. Per la Varesina si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo, ottenuto al termine di un percorso che negli ultimi anni ha visto il club investire con continuità nella formazione dei giovani calciatori. Una realtà che, accanto alla prima squadra impegnata nel campionato di Serie D, può contare su un ampio e articolato settore giovanile che rappresenta uno dei punti di forza della società.

La cerimonia di premiazione si è svolta al Centro tecnico federale di Coverciano nell’ambito degli SGS Awards, manifestazione durante la quale sono stati consegnati undici premi speciali destinati alle eccellenze del calcio giovanile italiano. A ritirare il riconoscimento per la Varesina sono stati il direttore generale Massimiliano Di Caro e il direttore generale del settore giovanile Andrea Millefanti, premiati dal coordinatore regionale del Settore giovanile e scolastico della Figc, Mauro Spoldi.

Grande la soddisfazione espressa dalla società. «Un grandissimo orgoglio vedere riconosciuto da SGS l’impegno profuso verso i giovani. Una soddisfazione che vogliamo condividere con tutto il mondo Varesina: la proprietà, che ringraziamo per la visione e per il supporto costante, gli staff e i collaboratori di ogni sezione, che sono il motore inesauribile dei nostri progetti, senza dimenticare gli atleti e le loro famiglie che si affidano a noi», hanno sottolineato i dirigenti rossoblù. Il premio conferma il ruolo di primo piano assunto dalla Varesina nel panorama calcistico giovanile nazionale e rappresenta un’ulteriore attestazione della qualità del lavoro portato avanti quotidianamente sul territorio.

14062026