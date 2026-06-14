Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Quarant’anni di storia, tradizione e partecipazione popolare. È ufficialmente partita la 40ª edizione del Palio di Santa Margherita, una delle manifestazioni più sentite e partecipate della città, che animerà l’oratorio San Giovanni Bosco di via Borroni 125 e le vie cittadine con gare, spettacoli, momenti religiosi e iniziative per tutte le età. A dare il via all’edizione del quarantennale sono stati la tradizionale benedizione delle bandiere e del palio, l’accensione della fiaccolata e la cerimonia inaugurale, eventi che hanno segnato l’apertura di una manifestazione che rappresenta da quattro decenni un importante momento di aggregazione per l’intera comunità.

Gli organizzatori hanno scelto di celebrare questo importante traguardo ripercorrendo la storia della manifestazione, senza rinunciare allo sguardo verso il futuro. Un’edizione speciale che rende omaggio ai tanti volontari, ai rioni e a tutte le persone che hanno contribuito a costruire il successo del Palio di Santa Margherita.

Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre attiva la cucina del palio, aperta dalle 19 dal 13 al 21 giugno, ad eccezione di giovedì 18 giugno.

I prossimi appuntamenti

Oggi, domenica 14 giugno alle 10 è prevista la santa messa dei rioni. Dalle 17 spazio alla sfilata celebrativa “40 anni di Palio” e al tradizionale “Mangia l’anguria”. Dalle 21.30 è in programma il “Disco Palio” con silent disco.

Lunedì 15 giugno dalle 20.30 si terranno le semifinali di calcio, volley e palla-dieci. Dalle 21 tornei di carte e dalle 21.30 tornei su tavolo.

Martedì 16 giugno alle 20.45 appuntamento con “Nove spicchi per la vittoria”, serie di prove comprendenti staffetta della Stra Malvaca, palloncino express e “Quando scappa, scappa!”.

Mercoledì 17 giugno dalle 20.30 finali di calcio, volley e palla-dieci. Dalle 21 tornei di carte e gara di uncinetto, mentre dalle 21.30 proseguiranno i tornei su tavolo.

Giovedì 18 giugno alle 21 nella chiesa di Santa Margherita si esibirà il coro gospel Greensleeves. In questa giornata la cucina resterà chiusa.

Venerdì 19 giugno alle 20.45 si svolgerà il mini-palio dedicato ai più piccoli. Dalle 21 tornei di carte e dalle 21.30 tornei su tavolo.

Sabato 20 giugno alle 21.30 è previsto lo spettacolo musicale “Italian Women Tribute”, dedicato alle più celebri interpreti della musica italiana.

Domenica 21 giugno alle 10 santa messa e caccia al tesoro. Alle 16 la consegna dei risultati della caccia al tesoro, mentre dalle 21 si terranno il tiro alla fune e cinque giochi a sorpresa per gli adulti.

Gran finale lunedì 22 giugno: alle 20.45 vespri e processione con le reliquie, alle 21.30 assegnazione ufficiale del palio al rione vincitore e alle 22 estrazione della lotteria del palio.

14062026