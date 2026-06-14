Città

SARONNO – Parcheggi gratuiti dopo le 18, tutela delle attività storiche, sicurezza condivisa tra commercianti e una nuova visione del centro come luogo di incontro e non solo di consumo. Sono alcuni dei temi affrontati dal consigliere comunale del Partito Democratico Maurizio Rotondi durante il dibattito sulla mozione dedicata al commercio presentata da Forza Italia e dal consigliere Luca Amadio.

Rotondi ha esordito ringraziando i proponenti per gli spunti offerti, ma ha proposto una lettura diversa delle difficoltà del commercio cittadino.

QUI DIBATTITO SU MOZIONE – QUI POSIZIONE CONFCOMMERCIO

“Il rilancio del centro storico non si ottiene semplicemente aggiungendo parcheggi o fluidificando il traffico. I parcheggi sono uno dei diversi punti in questione ma non il solo, non il più importante. Saronno non ha bisogno di più corsie – ha bisogno di più vita”.

Tra le proposte avanzate dal consigliere c’è quella di rendere gratuiti i parcheggi nelle ore serali durante la settimana. “Il parcheggio libero dopo le 18 in settimana non sarebbe una scelta di buonsenso? Dobbiamo provarci. Chi viene a cena, chi fa acquisti serali, chi sceglie il centro la sera non può essere scoraggiato da un ticket e neppure da una città deserta”. Secondo Rotondi, la fascia serale rappresenta una sfida decisiva per il commercio urbano: “La sera è l’ultima frontiera del commercio urbano – o la presidiamo, o la cediamo ai centri commerciali e al degrado”.

Nel suo intervento ha affrontato anche il tema dell’identità commerciale della città. “Prima di incentivare gli insediamenti occorre scegliere: favoriamo le botteghe artigiane e i contratti dignitosi, o lasciamo spazio alla precarizzazione della grande distribuzione?”. Per il consigliere il commercio di vicinato rappresenta “un presidio di legalità e lavoro di qualità”. Da qui la proposta di introdurre forme di tutela per le attività storiche: “Andrebbe messo un vincolo sulle attività storiche, una protezione, una sorta di vincolo perché non chiudano mai. Sono il presidio della nostra identità, del sapere, della tradizione, del lavoro ben fatto”.

Ampio spazio anche alla sicurezza. Rotondi ha ricordato come alcune attività abbiano chiuso per problemi legati alla tutela del territorio e ha proposto di sviluppare reti di controllo di vicinato coordinate dal Comune. “I negozianti che si conoscono, si parlano, parlano coi consumatori e si tutelano a vicenda sono la migliore risposta alla microcriminalità”. Secondo il consigliere, la conoscenza diretta del territorio può diventare uno strumento complementare alle telecamere e agli altri sistemi di controllo.

Un altro punto centrale riguarda il decoro urbano. Per Rotondi il negozio di quartiere svolge di fatto una funzione pubblica e la qualità degli spazi contribuisce alla sicurezza. “Una vetrina illuminata di notte scoraggia il degrado più di mille misure repressive”. Per questo ha suggerito di utilizzare le risorse del Distretto urbano del commercio non soltanto per eventi e promozione, ma anche per l’abbellimento delle vie commerciali, l’illuminazione serale delle vetrine e la manutenzione degli spazi pubblici vicini agli esercizi. “Investire sul bello è investire sul sicuro”. Senza dimenticare il ruolo degli eventi: “Ogni evento ben riuscito è un incentivo a frequentare la città e a consumare nei negozi”.

Nel suo intervento Rotondi ha guardato anche alle nuove tecnologie, sostenendo la necessità di una digitalizzazione condivisa. Ha espresso apprezzamento per le colonnine di ricarica e ha proposto la creazione di piattaforme di commercio elettronico locale e servizi logistici dell’ultimo miglio a emissioni zero, con l’obiettivo di ridurre il traffico dei mezzi per le consegne nel centro cittadino.

In conclusione il consigliere ha chiesto una strategia complessiva per il settore. “Occorre un Piano organico che guardi non solo al fatturato, ma alla tenuta sociale della nostra Saronno. Il commercio deve tornare ad essere il cuore pulsante di una comunità che si incontra – non solo di un pubblico che consuma”. Per Rotondi, un centro vivo, illuminato e presidiato dai suoi stessi commercianti rappresenta “la risposta più efficace – e più civile – all’insicurezza”.

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