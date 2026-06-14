Groane

CERIANO LAGHETTO – La Brianza come “l’isola che non c’è”, un territorio che produce ricchezza, lavoro e innovazione ma che, secondo Teodoro Garruto, delegato di Solaro di Futuro Nazionale, continua a essere ignorato dalla politica nazionale. È il tema al centro dell’intervento pronunciato durante la convention del movimento.

Nel suo discorso Garruto ha richiamato l’attenzione sul ruolo economico della Brianza, sulle criticità legate alla sicurezza e sul degrado che interessa alcune aree del territorio, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie e alle zone boschive del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

Cari amici,

oggi porto qui la voce della Brianza, una terra che troppo spesso viene dimenticata, ignorata, lasciata ai margini del dibattito politico nazionale. Una terra che potremmo definire, senza esagerare, l’isola che non c’è.

Un’isola che esiste eccome, ma che molti fingono di non vedere.

La Brianza è il cuore pulsante dell’industria manifatturiera italiana. Una provincia di circa 880.000 abitanti, giovane sulla carta, nata ufficialmente nel 2004, ma antica nella sua storia, nelle sue tradizioni e soprattutto nelle sue straordinarie storie imprenditoriali.

Qui sono nate aziende che hanno conquistato i mercati internazionali. Aziende familiari diventate leader mondiali grazie al sacrificio di imprenditori, tecnici e operai. È anche grazie a loro se il Made in Italy, tanto ammirato e invidiato nel mondo, è entrato nelle case di milioni di famiglie.

Eppure questa provincia, che produce ricchezza, lavoro e innovazione, è diventata progressivamente invisibile.

Una Brianza che genera oltre 70 miliardi di euro di PIL e che continua a crescere, nonostante tutto. Una Brianza che ogni giorno muove oltre 40.000 transiti ferroviari, collegando lavoratori, studenti e imprese. Ma proprio attorno a queste infrastrutture emergono problemi che la politica ha preferito ignorare. Stazioni ferroviarie chiuse per contrastare lo spaccio. Una scelta che equivale a una resa dello Stato. Si lascia campo libero ai delinquenti e si costringono i lavoratori onesti a percorrere chilometri per raggiungere il proprio posto di lavoro. Non possiamo accettarlo.

E non possiamo accettare neppure ciò che accade nelle aree del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, patrimonio naturale del nostro territorio, trasformate in alcune zone in vere e proprie piazze di spaccio. Anni di degrado hanno prodotto violenza, regolamenti di conti, guerre tra clan e morti. La sicurezza non è uno slogan. È una condizione essenziale di libertà. Per questo servono interventi straordinari e coraggiosi. Servono presenza dello Stato, controlli continui e tutte le risorse necessarie per restituire il territorio ai cittadini onesti. Dove lo Stato arretra, la criminalità avanza. E noi non possiamo più permetterlo. La Brianza è diventata l’isola che non c’è perché per troppo tempo qualcuno ha preferito nascondere la polvere sotto il tappeto, fingendo che i problemi non esistessero.

Ma oggi siamo qui per cambiare pagina.

Con Futuro Nazionale vogliamo riportare al centro i territori che producono, lavorano e credono ancora nei valori del merito, dell’impresa, della sicurezza e della comunità.

Vogliamo ridare voce a chi ogni mattina apre una fabbrica, un laboratorio, un negozio. A chi crea lavoro. A chi rispetta le regole. A chi chiede semplicemente di vivere in una terra sicura e valorizzata.

Portiamo il nostro vento di cambiamento in Brianza. Facciamo tornare visibile questa terra straordinaria. Facciamo tornare a splendere la Brianza.

Come tema nazionale chiedo ai nostri rappresentati nazionali di non dimenticarsi mai dei nostri agricoltori , agricoltori italiani, proprio perché siamo un partito che è nato dal basso e non dobbiamo dimenticarlo.

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