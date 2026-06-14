SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 13 giugno, grande attenzione per la decisione del Comune di rinunciare alla tradizionale notte bianca estiva, per l’intervento dei soccorsi in centro cittadino e per la chiusura di una strada a causa di una voragine. Spazio anche al dibattito sulla sicurezza urbana e alla tutela del verde pubblico.

Dopo la cancellazione della notte bianca di luglio, l’Amministrazione ha annunciato una nuova “notte bianca di fine estate” in programma il 12 settembre. Restano però da definire programma e contenuti, mentre tra i commercianti non mancano perplessità sul cambio di data.

Momenti di apprensione in via Pietro Micca, dove vigili del fuoco, autoscala e ambulanza sono intervenuti per una persona che non rispondeva ai tentativi di contatto. L’allarme è poi rientrato quando si è scoperto che il residente stava semplicemente dormendo.

Dopo il presidio sulla sicurezza, la consigliera Daniela Di Dio ha proposto una riflessione sul tema, sostenendo che una città più sicura si costruisce non solo con i controlli, ma anche attraverso educazione, inclusione e opportunità per i giovani.

Una voragine apertasi in via Monte Bianco ha reso necessaria la chiusura della strada. La polizia locale ha delimitato l’area e richiesto l’intervento dei tecnici per verificare le cause del cedimento e ripristinare la sicurezza.

Legambiente ha lanciato un appello all’Amministrazione chiedendo maggior tutela per gli alberi cittadini. L’associazione invita a limitare le monetizzazioni compensative e a privilegiare la salvaguardia e la ripiantumazione del verde esistente.