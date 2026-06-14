Lazzate

LAZZATE – Prosegue la serie di episodi criminosi segnalati negli ultimi tempi nel comprensorio e questa volta l’allarme arriva da Lazzate, dove nella mattinata di oggi si sarebbe verificato uno scippo nei pressi delle scuole elementari. A raccontare l’accaduto è stato un cittadino attraverso il gruppo Facebook “Sei di Lazzate se…”, lanciando un appello alla prudenza rivolto ai residenti.

Secondo la segnalazione, una donna sarebbe stata derubata della borsa davanti alla cartoleria Mille Colori, in una zona particolarmente frequentata anche per la presenza del plesso scolastico. Stando al racconto pubblicato sui social, l’episodio sarebbe stato messo a segno da più persone che avrebbero agito con una tecnica basata sulla distrazione della vittima. Uno dei presunti responsabili avrebbe infatti chiesto indicazioni per raggiungere una farmacia, attirando l’attenzione della donna mentre un complice sarebbe entrato in azione.

Nello stesso messaggio vengono forniti alcuni particolari sui sospetti, descritti come tre persone di origine asiatica che si sarebbero allontanate a bordo di un’auto nera di grossa cilindrata.

Al momento si tratta di una segnalazione comparsa sui social network e non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell’ordine sull’episodio. L’autore del post ha comunque invitato i cittadini a prestare particolare attenzione, soprattutto nelle zone più frequentate del paese. L’episodio si inserisce in un periodo caratterizzato da diverse segnalazioni di furti, scippi e tentativi di truffa registrati nel territorio del Saronnese e delle Groane, fenomeni che continuano a destare preoccupazione tra residenti e commercianti.

14062026