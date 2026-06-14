Politica

LAZZATE – La situazione dei servizi sociali cittadini finisce al centro dell’attenzione politica. A sollevare la questione è il circolo locale di Fratelli d’Italia, che attraverso una nota evidenzia come dal mese di febbraio il Comune sia privo di un assistente sociale titolare.

Secondo quanto riferito dal gruppo politico, attualmente il servizio sarebbe garantito da una figura incaricata di far fronte alle necessità più urgenti e disponibile a ricevere il pubblico una sola volta alla settimana. Un incarico che, viene sottolineato, è attualmente previsto fino al prossimo 30 giugno.

Le preoccupazioni di Fratelli d’Italia

Nel comunicato Fratelli d’Italia auspica una proroga del contratto in essere, così da consentire un adeguato passaggio di consegne con il futuro assistente sociale che dovrebbe essere individuato attraverso una procedura concorsuale attualmente in corso.

Il partito esprime inoltre preoccupazione per le tempistiche della sostituzione, evidenziando come il cambiamento avvenga nel periodo estivo, in una fase dell’anno in cui vi sono comunque situazioni sociali e scolastiche da seguire.

La richiesta all’assessore

Gli esponenti di Fratelli d’Italia si rivolgono direttamente all’assessore ai servizi sociali Giuseppe Zani, chiedendo chiarimenti sulle modalità con cui verrà accompagnato l’inserimento della nuova figura professionale.

“Quali strumenti potranno essere dati a questa persona?” si domanda il gruppo politico, sottolineando come il futuro assistente sociale arriverà senza conoscere il tessuto sociale del territorio e le situazioni già seguite dai servizi comunali.

La richiesta è quindi quella di garantire continuità operativa e un efficace passaggio di consegne, evitando possibili ripercussioni su un servizio considerato particolarmente delicato per la comunità.

14062026