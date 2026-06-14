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SARONNO – Domenica 14 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con ampie fasi asciutte e senza precipitazioni previste nel corso delle prossime ore.

Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili per tutta la giornata grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord Italia. A Saronno il sole alternerà la propria presenza a qualche passaggio nuvoloso, ma senza particolari conseguenze sul tempo. Le temperature si confermano tipicamente estive, con valori compresi tra una minima di 17°C e una massima di 32°C nelle ore più calde del pomeriggio. Il clima risulterà quindi caldo, soprattutto nelle zone più urbanizzate e durante le ore centrali della giornata.

Per quanto riguarda la ventilazione, i venti saranno deboli al mattino, provenienti da Ovest-Nordovest, mentre dal pomeriggio è attesa una moderata rotazione dai quadranti Sudoccidentali. Non sono presenti allerte meteo e non si segnalano fenomeni significativi o condizioni particolarmente avverse.

Anche sul resto della Lombardia il tempo si presenterà generalmente stabile. L’alta pressione favorirà schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, con nubi sparse alternate a momenti soleggiati sulle pianure, sulle aree pedemontane e sui rilievi alpini e prealpini. In serata sono attesi ulteriori rasserenamenti su gran parte della regione, con condizioni meteorologiche nel complesso simili a quelle previste per Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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