Comasco

ROVELLO PORRO – Il mercato settimanale sarà trasferito in via Volta alla fine dei lavori. L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana promosso dall’Amministrazione: un progetto che nasce dalla necessità di gestire una situazione complessa legata agli immobili presenti nell’area, oggetto in passato di un provvedimento urgente di demolizione rimasto però senza attuazione. Dopo un percorso tecnico e amministrativo articolato, si è arrivati all’abbattimento degli edifici e alla predisposizione degli atti necessari per la trasformazione dell’intero comparto.

Parallelamente sono state avviate le procedure di pubblica utilità finalizzate all’esproprio delle aree necessarie alla creazione del parcheggio e del nuovo spazio destinato al mercato.

Nei giorni scorsi la Giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo. Secondo il cronoprogramma, entro giugno verrà pubblicata la gara d’appalto per individuare l’impresa incaricata dei lavori. Una volta concluse le procedure previste dalla normativa per l’assegnazione dell’intervento, potrà essere aperto il cantiere. L’obiettivo è completare l’opera entro l’anno: il collaudo dovrà infatti essere effettuato entro la metà di dicembre.

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