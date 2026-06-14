Città

SARONNO – La nuova viabilità davanti alla stazione ferroviaria di piazza Cadorna è già diventata uno degli argomenti più commentati dagli automobilisti saronnesi. Da alcuni giorni è infatti entrata in vigore una modifica sperimentale della circolazione che interessa uno dei punti più trafficati della città e che ha subito attirato l’attenzione di residenti e pendolari.

La novità è legata al cantiere che da giovedì 18 giugno interesserà il cavalcavia di via Volonterio per la sostituzione della rete del gas. Per alleggerire il traffico e migliorare la fluidità della circolazione sono state introdotte alcune modifiche provvisorie anche nell’area della stazione di Saronno Centro.

In particolare, i veicoli provenienti da viale Rimembranze in direzione di via Caduti della Liberazione devono ora dare la precedenza ai mezzi che arrivano da via Primo Maggio e piazza Cadorna.

La sperimentazione ha suscitato curiosità ma anche apprezzamento. Da tempo infatti diversi automobilisti segnalavano la necessità di rivedere la regolazione degli incroci davanti alla stazione, soprattutto nelle ore di punta quando il traffico tende a concentrarsi in modo significativo. Nei primi giorni di applicazione non sono mancati commenti positivi da parte di chi percorre abitualmente la zona e ritiene che il nuovo assetto possa favorire una migliore scorrevolezza della circolazione.

La nuova segnaletica orizzontale gialla trattandosi di modifiche temporanee e provvisorie, adottata proprio perché la nuova disciplina della viabilità è attualmente in fase sperimentale e resterà in vigore durante il periodo del cantiere.

L’intervento su via Volonterio partirà giovedì 18 giugno e proseguirà fino al 31 agosto. I lavori riguarderanno il tratto ascendente e discendente del cavalcavia e consentiranno di sostituire una rete del gas ormai obsoleta con infrastrutture più moderne e sicure.

Per permettere l’esecuzione delle opere, via Volonterio diventerà a senso unico in direzione via Varese nel tratto compreso tra via Monte Rosa e la rotatoria di viale Prealpi. Dalla rotatoria tra via Varese, via Volonterio e via Filzi sarà invece consentito l’accesso a via Volonterio in direzione via Monte Rosa esclusivamente al traffico locale.

Chi dovrà raggiungere la zona est della città provenendo da via Varese sarà indirizzato verso percorsi alternativi attraverso via Primo Maggio, viale Lombardia, viale Lazzaroni, via Europa, via Galli e via Novara. Previsti inoltre itinerari dedicati per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate.

L’amministrazione comunale monitorerà gli effetti della nuova organizzazione del traffico. Se la sperimentazione davanti alla stazione dovesse portare benefici concreti alla circolazione, non è escluso che possano essere valutate ulteriori prove o soluzioni permanenti anche dopo la conclusione del cantiere.

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