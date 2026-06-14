Città

SARONNO – Buona la prima per la piscina estiva di via Miola. Complice il bel tempo, il sole e le temperature elevate, nella giornata di sabato 13 giugno molti saronnesi hanno scelto l’impianto cittadino per trascorrere le prime ore della stagione estiva tra relax, sport e divertimento all’aria aperta.

Con l’apertura ufficiale della vasca esterna è iniziata una nuova estate che proseguirà fino a lunedì 31 agosto. Fin dalle prime ore della giornata non sono mancati bagnanti, famiglie con bambini e gruppi di amici che hanno approfittato del clima favorevole per inaugurare la stagione.

Tra le novità di quest’anno spicca l’area verde completamente riqualificata, con nuovi spazi dedicati al relax e una rinnovata zona Vip dotata di ombrelloni e sdraio per chi desidera trascorrere l’intera giornata in piscina in maggiore comodità.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza. Per tutta l’estate sarà infatti presente ogni giorno personale qualificato incaricato della vigilanza interna della struttura, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e assicurare un ambiente sereno per tutti gli utenti.

Grande interesse anche per il ritorno dello Spray Park, l’area giochi d’acqua dedicata ai più piccoli che negli ultimi anni è diventata uno dei punti di riferimento dell’estate saronnese. Scivoli, giochi interattivi, gallerie d’acqua e installazioni pensate per i bambini consentono di vivere momenti di svago in uno spazio controllato e dedicato alle famiglie.

Nel corso dell’estate sarà inoltre possibile organizzare feste di compleanno per bambini, con spazi riservati per trascorrere momenti speciali insieme ad amici e parenti.

L’impianto resterà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, confermandosi uno dei principali punti di riferimento cittadini per affrontare i mesi più caldi tra attività sportive, relax e occasioni di socialità.

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