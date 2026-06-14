Città

SARONNO – Grande successo ed emozione per lo spettacolo teatrale portato in scena dagli alunni delle classi quinte della scuola Damiano Chiesa, lo scorso 5 giugno. L’evento è stato il risultato di un significativo percorso educativo e artistico realizzato grazie al sostegno del dirigente scolastico Gabriele Musarò e al contributo dell’associazione Genitori.

La messa in scena, ispirata a “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint Exupéry, è il frutto di un intenso lavoro svolto dagli alunni sotto la guida attenta e sensibile dell’attore Michele Maccagno che con il supporto del personale docente, ha saputo adattare e rielaborare il testo valorizzando le unicità di ciascuno, rispettando le esigenze personali e mettendone in luce abilità e potenzialità.

Ne è risultato uno spettacolo ricco di significati, capace di coinvolgere e far riflettere il pubblico attraverso momenti di recitazione, canto e danza. Sul palco i giovani attori e attrici hanno dato vita ad alcuni dei temi più profondi e attuali contenuti nell’opera: l’amicizia e l’amore, l’importanza di creare e custodire legami, la capacità di andare oltre le apparenze per cogliere l’essenza delle cose, il richiamo alla ricerca del senso della vita e di ciò che davvero conta.

Il pubblico ha seguito con attenzione e partecipazione ogni momento della rappresentazione, tributando lunghi e calorosi applausi. Ma, al di là del successo artistico, ciò che ha colpito maggiormente è stata l’intensa emozione che ha attraversato la sala: molti genitori non hanno nascosto la propria commozione nel vedere i figli protagonisti di un’esperienza capace di coniugare apprendimento, inclusione, creatività e crescita personale. Un vero e proprio lavoro di squadra.

Un progetto che conferma ancora una volta il valore educativo del teatro come strumento di espressione e condivisione, fondamentale per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, dell’empatia e delle abilità sociali.

(foto archivio)

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