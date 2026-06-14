Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Grave incidente tra auto e moto in viale Cinque Giornate, interviene anche l’elisoccorso. Momenti di forte apprensione questa sera, domenica 14 giugno, a Caronno Pertusella per un incidente stradale avvenuto poco dopo le 20,40 in viale Cinque Giornate. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’auto e una moto, con tre persone interessate dall’evento: un ragazzo di 14 anni e due uomini di 32 e 47 anni.

L’allarme è scattato alle 20,41 e la centrale operativa dell’emergenza urgenza ha inviato sul posto un imponente dispositivo di soccorso, inizialmente in codice rosso. Sono state mobilitate tre ambulanze, un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello e l’elisoccorso decollato da Como.

I testimoni parlando di una mota a terra e dei soccorritori prestano assistenza ai coinvolti sul marciapiede a bordo strada. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Saronno, chiamati a effettuare i rilievi e a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore)

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