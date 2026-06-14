Saronnese

UBOLDO – È entrato nel vivo nei giorni scorsi il percorso di avvicinamento al Palio di Uboldo con uno degli appuntamenti più sentiti dagli appassionati e dai contradaioli. La mattinata si è aperta con la benedizione delle bandiere del Palio, celebrata al Santuario dell’Ardena. Un momento simbolico che ha rappresentato l’avvio delle iniziative legate all’edizione 2026 della manifestazione.

L’evento è stato accompagnato anche da una pedalata che ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti, offrendo ai presenti l’occasione di trascorrere alcune ore all’insegna dell’amicizia e dello spirito che da sempre caratterizza il Palio.

La giornata ha assunto anche un significato particolare sul piano umano ed emotivo. Durante l’iniziativa è stato infatti ricordato Antonio Colombo, per molti anni figura di riferimento della Helios, associazione che nel 2026 celebra il venticinquesimo anniversario della propria fondazione. Gli organizzatori hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria ricordando una frase che Colombo amava ripetere: «Nella vita ricordati di essere rock». Un messaggio che continua a essere ricordato con affetto da chi lo ha conosciuto e che ha accompagnato idealmente anche questa giornata di festa. L’iniziativa ha rappresentato uno dei primi momenti ufficiali del Palio 2026, che nelle prossime settimane entrerà sempre più nel vivo con gli appuntamenti e le sfide che coinvolgeranno l’intera comunità uboldese.

14062026