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VENEGONO INFERIORE – Grande partecipazione e tanto entusiasmo per il Venegono Talent Show 2026, manifestazione che nei giorni scorsi ha richiamato oltre 300 spettatori e ha visto alternarsi sul palco 13 esibizioni, offrendo al pubblico una serata all’insegna dello spettacolo e del divertimento. A tracciare un bilancio dell’iniziativa è stato il gruppo “Venegono che vorrei”, che ha sottolineato il successo dell’evento e la qualità delle performance proposte dai concorrenti.

La serata è stata condotta da Cliff Yousnow e ha visto protagonisti artisti e talenti locali che hanno scelto di mettersi in gioco davanti al pubblico, proponendo le proprie esibizioni in una cornice particolarmente partecipata.

Fondamentale anche il contributo della giuria, composta da T3o Cart, Sarah O’Brien e Silvia, chiamati a valutare le diverse performance presentate nel corso della manifestazione. Gli organizzatori hanno inoltre rivolto un ringraziamento ai commercianti di Venegono Inferiore che hanno contribuito all’iniziativa mettendo a disposizione i premi destinati ai vincitori del concorso.

Particolarmente apprezzata la risposta del pubblico, che ha riempito gli spalti sostenendo i partecipanti e contribuendo a creare un clima di festa per tutta la durata della manifestazione. Dal gruppo organizzatore è arrivato infine un ringraziamento a tutti gli artisti che hanno preso parte all’evento e un arrivederci alla prossima edizione, con l’obiettivo di riproporre una serata capace di valorizzare talenti, creatività e spirito di comunità.

14062026