Città

SARONNO – Bancarelle, giochi, incontri e tanta voglia di stare insieme hanno caratterizzato il primo giorno di “ViviColombara”, la festa che sabato 13 giugno ha riportato animazione e partecipazione nel quartiere Colombara.

L’iniziativa ha preso il via nel pomeriggio nella piazza comunale delle nuove palazzine, dove la Cooperativa Famigliare della Colombara ha dato il via a un fine settimana ricco di appuntamenti. Un ritorno particolarmente significativo per il quartiere: per anni la cooperativa aveva organizzato feste e momenti aggregativi nei locali dell’oratorio, mentre quest’anno ha potuto contare su uno spazio all’aperto capace di accogliere un numero maggiore di persone.

Fin dalle 16 la piazza si è popolata di famiglie, bambini e residenti che hanno visitato gli stand delle associazioni presenti. Tra le realtà coinvolte figurano la Cooperativa Ozanam, l’associazione Semplice Terra, il Sandalo, la San Vincenzo, “Le Api del Mauro” e “Le Acacie”. Non sono mancati punti ristoro con panini, granite e gelati.

Tra le curiosità della giornata anche la presenza simbolica di san Carlo e san Solutore, protagonisti di una simpatica “sfida” legata alla tradizione e alla dedicazione della chiesetta della cascina Colombara.

Durante la manifestazione è stata inoltre allestita la mostra fotografica “Gent de Cassina”, curata da Alessandro Banfi e Franco Fioriti, con immagini e testimonianze dedicate alla storia e alla vita della comunità locale.

Spazio anche alle attività per i più giovani e per le famiglie con una proposta di orienteering organizzata in collaborazione con la base scout. Un’esperienza ludica che ha portato i partecipanti a esplorare i dintorni della cascina attraverso prove e percorsi dedicati.

Il programma è proseguito in serata con il ballo insieme al gruppo ReUm e con l’atteso concerto del gruppo “Quelli che…”, che ha proposto un repertorio dedicato alle canzoni di Fabrizio De André.

La manifestazione entra oggi, domenica 14 giugno, nella sua seconda e ultima giornata. La mattinata si apre alle 8.30 con la messa nella chiesa di San Carlo celebrata dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni e da don Romeo Maggioni. Alle 9.30 prenderà il via la tradizionale corsa podistica non competitiva delle Tre Cascine, con percorsi da 5 e 10 chilometri aperti agli appassionati.

Nel pomeriggio spazio agli scacchi con il torneo organizzato da ScacchiSaronno alle 14.30, mentre alle 16 i Cantastorie Saronno accompagneranno i partecipanti in una passeggiata alla scoperta della storia e delle curiosità della Cascina Colombara.

Uno degli appuntamenti più attesi è in programma alle 18 con il palo della cuccagna. A esibirsi saranno gli “Acrobati della Cuccagna di Villa D’Almè” di Bergamo, ma la sfida coinvolgerà anche squadre del territorio. La chiusura della festa sarà affidata alla musica pop-rock dei “Team Radio Star” e ai balli serali guidati da “Bizzarie Dance”.

Per tutta la giornata resteranno attivi gli stand gastronomici e i food truck per pranzi, aperitivi e cene. Saranno inoltre visitabili la mostra fotografica “Gent de Cassina…”, i laboratori di orticoltura di Semplice Terra, il “Campo di Oz” e lo spazio dedicato ai bambini con i giochi tradizionali del “Pozzo di San Solutore e San Carlo”.

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