Calcio

SARONNO – Prosegue nel segno della continuità la costruzione del Fbc Saronno che affronterà il campionato di Eccellenza 2026-2027. La società biancoceleste ha infatti ufficializzato la conferma di Matteo Ientile, uno dei protagonisti della stagione appena conclusa.

Classe 2003, Ientile continuerà dunque a vestire la maglia del Saronno, proseguendo un percorso che negli ultimi mesi lo ha visto ritagliarsi un ruolo importante nel centrocampo della formazione allenata da Danilo Tricarico. Dinamismo, generosità e affidabilità sono state alcune delle caratteristiche che hanno consentito al giovane centrocampista di guadagnarsi la fiducia dello staff tecnico e della società.

La sua riconferma rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione della rosa che sarà chiamata a confermare quanto di buono fatto nell’ultima stagione. Un’annata da ricordare per il club saronnese, che ha centrato il miglior risultato degli ultimi vent’anni arrivando fino alla finale playoff del girone di Eccellenza, poi persa contro la Solbiatese.

Nelle scorse settimane la dirigenza guidata dal direttore generale Marco Proserpio ha iniziato a delineare il nuovo organico confermando alcuni elementi ritenuti fondamentali e intervenendo sul mercato con diversi innesti. Tra le novità spiccano gli arrivi del portiere De Toni, del difensore centrale Mazzola, proveniente dal Borgosesia e con trascorsi anche in Serie D, e del terzino classe 2007 Bergogni arrivato dal Sedriano. Sul fronte dei ritorni, quello dell’attaccante saronnese Pietro Favilla, rientrato in biancoceleste dopo la recente esperienza in Serie D con la Pro Sesto. La conferma di Ientile testimonia la volontà della società di mantenere una solida base di giocatori che hanno contribuito al brillante percorso dello scorso campionato, affiancandoli a nuovi innesti per provare a recitare nuovamente un ruolo da protagonista.

Questo il comunicato diffuso dal club

Matteo Ientile continuerà a vestire la maglia del Fbc Saronno anche nella stagione 2026/27, proseguendo il percorso iniziato con i nostri colori. Classe 2003, centrocampista dinamico e generoso, rappresenta una conferma importante per il reparto grazie alle qualità dimostrate sul campo e alla costante crescita maturata nel corso della sua esperienza in biancoceleste. Una riconferma che garantisce energia, equilibrio e affidabilità al centrocampo del Saronno.Il percorso continua. Avanti insieme, Matteo!

15062026