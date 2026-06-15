Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo una stagione conclusa con la qualificazione ai playoff di Eccellenza, la Caronnese ha iniziato a costruire la rosa che affronterà il campionato 2026/27. La società rossoblù sta lavorando sia su giocatori di esperienza sia su giovani di prospettiva da inserire gradualmente nel gruppo della prima squadra.

Tra i primi volti nuovi annunciati dal club c’è Tamim Al Said, difensore classe 2006 che vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione. Di origini siriane, Al Said rappresenta uno dei profili sui quali la Caronnese intende puntare per il futuro. Nonostante la giovane età, il difensore ha già maturato alcune esperienze significative sia in Italia sia in Svizzera, conoscendo da vicino il calcio dilettantistico e confrontandosi con realtà diverse.

Il nuovo acquisto rossoblù ha spiegato di aver scelto la Caronnese per il prestigio della piazza e per le ambizioni della società. “È una realtà importante e ambiziosa, con tanta voglia di fare bene e riportare la Caronnese nella massima serie dilettantistica” ha dichiarato. Parlando degli obiettivi per la prossima stagione, il giovane difensore ha sottolineato la volontà di proseguire il proprio percorso di crescita personale, senza nascondere le ambizioni della squadra. “Voglio continuare a migliorare e ad alzare anno dopo anno il livello delle mie prestazioni. A livello di gruppo l’obiettivo è quello di puntare ai playoff e tornare il prima possibile in Serie D”.

Nel corso della sua formazione calcistica Al Said ha mosso i primi passi nelle giovanili del Rescaldina, prima di trasferirsi in Svizzera, dove ha disputato diverse stagioni. Successivamente è rientrato in Italia con il Città di Varese, tornando poi nuovamente oltreconfine. Nell’ultima annata ha giocato a Muggiò, contribuendo alla conquista della salvezza.

Infine un messaggio rivolto ai tifosi rossoblù in vista della nuova stagione: “Stateci vicino, perché solo così potremo raggiungere delle soddisfazioni”. La Caronnese prosegue dunque il lavoro di allestimento dell’organico, con l’obiettivo di confermarsi tra le protagoniste del campionato dopo il positivo percorso dell’ultima stagione, culminato con la partecipazione ai playoff di Eccellenza.

15062026