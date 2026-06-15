Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Nuova importante operazione di mercato in uscita per la Varesina, che continua a confermarsi una delle società più attente alla valorizzazione dei giovani talenti. Il club rossoblù ha infatti annunciato di avere raggiunto un accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo e oneroso del calciatore Marcelo Vaz, che entrerà ufficialmente a far parte della società ligure dal 1 luglio. Per la Varesina si tratta di una cessione che rappresenta motivo di soddisfazione e orgoglio. Arrivato appena un anno fa, Vaz si è messo subito in evidenza grazie alle sue qualità tecniche, alla personalità e alle prospettive di crescita, confermando sul campo le aspettative riposte in lui dalla società.

Nel comunicato ufficiale il club sottolinea come il percorso del giocatore rappresenti un’ulteriore dimostrazione della capacità della Varesina di individuare, far crescere e accompagnare giovani promesse verso il calcio professionistico. La società rossoblù evidenzia inoltre di avere creduto fin dall’inizio nelle potenzialità del ragazzo, sostenendolo nel suo percorso umano e sportivo. Il trasferimento al Genoa, realtà storica del calcio italiano, viene quindi vissuto come un importante traguardo sia per il giocatore sia per il club di Venegono Superiore.

La notizia arriva a poche settimane dalla conclusione della stagione 2025-2026, nella quale la Varesina ha conquistato la permanenza in Serie D attraverso i playout, centrando così l’obiettivo salvezza al termine di un’annata particolarmente impegnativa.

Nel salutare il giocatore, la società ha voluto ringraziarlo per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati durante la sua esperienza in rossoblù, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera. “In bocca al lupo, Marcelo” conclude il messaggio pubblicato dalla Varesina.