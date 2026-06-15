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CASTIGLIONE OLONA – Un viaggio musicale tra le atmosfere della Dolce Vita italiana e internazionale attende il pubblico giovedì 18 giugno nell’ambito della 21ª edizione della rassegna “Musica nelle Residenze Storiche”. L’appuntamento è fissato per le 21 alla quattrocentesca Corte del Doro di via Roma 29, sede anche del Museo Arte Plastica (Map), che in queste settimane ospita la mostra “Marinella Pirelli al Map”, inserita nel programma 2026 di “Archivi Futuri”.

Protagonista della serata sarà il gruppo Patrick Mittiga & The Swing Crew con il concerto “La dolce vita degli anni ’50 e ’60”, un repertorio che spazia tra musica classica, jazz e swing, proponendo alcuni dei più celebri brani italiani e internazionali dell’epoca. Il pubblico potrà ascoltare reinterpretazioni di artisti come Frank Sinatra, Domenico Modugno, Fred Buscaglione e Renato Carosone, in uno spettacolo pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età.

La formazione, rinnovata nel 2023, è conosciuta per la propria esperienza e per una presenza scenica capace di trasformare ogni esibizione in un appuntamento all’insegna dell’eleganza e del divertimento. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Castiglione Olona nell’ambito della rassegna “Musica nelle Residenze Storiche” e sarà a ingresso libero. In caso di maltempo il concerto verrà trasferito al Museo Branda Castiglioni. In questo caso, considerata la limitata disponibilità di posti, sarà necessario prenotare contattando l’Ufficio Cultura al numero 0331858301.

Prima dell’inizio dello spettacolo sarà inoltre possibile visitare il Museo Arte Plastica, che aprirà eccezionalmente in fascia serale dalle 18 alle 20.30 per consentire al pubblico di ammirare la mostra “Marinella Pirelli al Map”, inserita nel programma della quarta edizione di “Archivi Futuri – Festival degli Archivi del Contemporaneo”.

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