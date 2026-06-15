Città

SARONNO – “Forza Italia ha tappezzato Saronno con simpatici – si fa per dire – manifesti con domande sull’ex Isotta Fraschini. Domande legittime, alcune. Altre un po’ meno, soprattutto se a porle sono gli stessi che il 22 dicembre hanno scelto di alzarsi e andarsene invece di votare, rinunciando alla sede istituzionale che avrebbero potuto usare per ottenerle, quelle risposte. Poiché, però, i cittadini meritano chiarezza, proviamo a darle noi”.

Inizia così la nota di Roberto Spreafico, consigliere comunale Pd, che risponde ai manifesti stile tazebao affissi in tutta la città da Forza Italia sull’adozione del piano per la rigenerazione dell’ex Isotta Fraschini.

Spreafico parte dal tema delle bonifiche: “I controlli ci sono, si chiamano “Arpa”. Il progetto di bonifica non è stato approvato dalla sindaca con una stretta di mano a porte chiuse. E’ stato certificato il 1 marzo 2022 dalla conferenza dei servizi, con Comune, Regione Lombardia, Arpa e Provincia di Varese seduti allo stesso tavolo. A maggio 2026 la Fase 3 delle bonifiche è stata completata e certificata dagli enti preposti. “Chi controlla?” chiedono i manifesti. Sempre Arpa. Risposta trovata”.

Si passa poi al tema caldo del parco: “Sul parco. 62.000 metri quadrati non sono certamente un’aiuola condominiale. Il Pii adottato dal consiglio garantisce oltre 62.000 m² di area verde pubblica — il parco più grande della città, a cui si aggiungono altri 20.000 metri quadrati di parco su terreno pubblico, pagato dall’operatore. Inoltre, l’Amministrazione ha presentato un progetto complessivo sull’area con altri 40.000 metri quadrati di verde per un totale quindi di oltre 120.000 mq. Si può’ discutere della qualità del verde, della tipologia degli alberi, della reale permeabilità del suolo. E’ una discussione seria, che il Pd porta avanti nelle sedi istituzionali. I manifesti ispirati al detective Conan, non la sostituiscono. Risposta trovata”.

Altro terreno di confronto quello dell’interesse pubblico: “E’ un tema da noi già sollevato ed è stato ampiamente spiegato in consiglio comunale e in commissione cosa si intenda per privato ad uso pubblico secondo ciò che prevede la legge regionale 12 /2005. Alcuni pensano che “privato ad uso pubblico” significhi regalare beni pubblici ai privati. In realtà è l’opposto: il privato si assume oneri, investimenti e obblighi, mentre il Comune mantiene il controllo sulle modalità di utilizzo. Se gli accordi non vengono rispettati, il comune può intervenire perché l’uso pubblico è tutelato da atti e convenzioni specifiche. La vera domanda non è: “Di chi è la proprietà?” La vera domanda è: “I cittadini possono utilizzarlo, accedervi e beneficiarne?” Se la risposta è sì, la funzione pubblica è garantita. Risposta trovata”

E poi Spreafico parla di università: “Esiste un progetto, non ancora una firma. I contatti con istituzioni di alta formazione sono documentati da anni. Nessuna amministrazione onesta annuncia accordi non ancora perfezionati — e nessuna opposizione responsabile trasforma l’assenza di un comunicato stampa nell’assenza del progetto. Sono cose diverse. Risposta trovata”.

Il consigliere Pd conclude: “I manifesti fanno domande. Il consiglio comunale dà risposte. Chi sceglie il manifesto e diserta il consiglio ha già detto, senza volerlo, quale dei due considera più importante”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09