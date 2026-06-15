SARONNO – Una giornata di gioco, amicizia e spirito di squadra che ha coinvolto decine di giovani e famiglie. È il bilancio positivo della Festa Colombara, evento che anche quest’anno ha animato l’area della cascina saronnese con attività sportive, momenti aggregativi e iniziative pensate per tutte le età.

Tra i commenti arrivati al termine della manifestazione c’è quello di Matteo Sabatti, consigliere comunale di Insieme per crescere e delegato allo sport, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno degli organizzatori.

“Manifestazioni come la Festa Colombara rappresentano un valore importante per la nostra città – sottolinea Sabatti – perché riescono a mettere insieme sport, divertimento e relazioni umane. Sono occasioni che permettono ai giovani di stare insieme in modo sano e di vivere il territorio”.

Nel corso della giornata si sono susseguite sfide, giochi di squadra e momenti di convivialità che hanno coinvolto numerosi partecipanti. L’evento ha confermato ancora una volta la capacità della Cascina Colombara di diventare un punto di riferimento per attività aggregative e iniziative rivolte alla comunità.

“Desidero ringraziare tutti i volontari e gli organizzatori che hanno dedicato tempo ed energie alla riuscita della manifestazione – prosegue Sabatti -. Dietro eventi come questo c’è sempre un grande lavoro che merita di essere riconosciuto. Lo sport e il gioco sono strumenti preziosi per costruire legami e rafforzare il senso di appartenenza alla città”.

Il consigliere ha infine evidenziato l’importanza di sostenere iniziative che favoriscono la partecipazione e la socialità, soprattutto tra le nuove generazioni, sottolineando come momenti di questo tipo contribuiscano a rendere Saronno una comunità più coesa e viva.

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