Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 14 giugno, grande attenzione per le novità alla viabilità davanti alla stazione con la sperimentazione legata al cantiere in corso, per il grave incidente tra auto e moto che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso e per il dibattito sul futuro del centro cittadino. Interesse anche per la partecipata “Tavolata delle idee” a Palazzo Visconti e per il post dell’assessora Sasso diventato virale sui social.

Davanti alla stazione cambia la circolazione: per consentire l’avanzamento del cantiere sono state invertite alcune precedenze, in una modifica che rappresenta anche un test per valutare possibili soluzioni future alla viabilità della zona.

Momenti di apprensione per lo scontro tra un’auto e una moto, con tre persone soccorse, tra cui un minorenne. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e l’elisoccorso per il trasporto dei feriti.

A Palazzo Visconti si è svolta la “Tavolata delle idee”, incontro partecipato tra amministrazione e cittadini. Al centro del confronto il ruolo del Comune nella progettazione della città del futuro e le proposte emerse dal dialogo con la comunità.

Ha fatto il giro dei social il post dell’assessora Sasso che, con una serie di disegni e spiegazioni semplici, ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Vannacci. Il contenuto ha raccolto numerose condivisioni e commenti.

Nel dibattito sul commercio cittadino, il consigliere Rotondi ha proposto parcheggi gratuiti dopo le 18 con l’obiettivo di incentivare la presenza di visitatori e clienti nelle vie del centro nelle ore serali.

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