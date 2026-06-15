Città

SARONNO – Giovedì 18 giugno lo spazio Be Net2 di via Benetti 2 a Saronno ospiterà una serata dedicata al podcast e alla radio. Orlando Mastrillo e Alessandro Paolini di Radio Materia saranno presenti alle 21 per raccontare l’esperienza della web radio nata all’interno di Materia, lo spazio libero di Varesenews a Castronno.

La web radio, che da qualche giorno ha compiuto un anno di vita, è diventata un vero e proprio laboratorio di sperimentazione soprattutto per i giovani che hanno avviato diverse trasmissioni in diretta e serie podcast che raccontano il loro mondo.

La serata sarà anche l’occasione per raccogliere adesioni per un corso di podcast gratuito, promosso dal progetto “Giovani al Be net”, finanziato dal bando Giovani smart di Regione Lombardia, in partnership con il Comune di Saronno.

Il laboratorio, organizzato insieme alla Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, fornirà le nozioni principali per la realizzazione di una serie audio: ideazione, progettazione, registrazione e montaggio.

I partner del progetto “Giovani al be net” sono: Comune di Saronno, Fondazione Daimon, Cooperativa Koinè, Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli, Associazione Street Art Academy. Capofila è Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione.

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