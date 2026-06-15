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GERENZANO – Un weekend da incorniciare e stringere forte nel cuore. L’Asd majorettes Gerenzano Sc ha partecipato alla fase finale nazionale della coppa italia della Fitw Federazione Italiana Twirling, all’Arena e- work di Busto Arsizio, con la presenza di oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia, confermandosi una realtà sportiva d’eccellenza nel panorama del twirling e delle majorettes. Le atlete gerenzanesi dell’Asd majorettes Gerenzano Sc hanno incantato giudici e pubblico, raccogliendo i frutti di mesi di durissimi allenamenti, passione e inesauribile dedizione.

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​La spedizione nazionale si è tradotta in una splendida pioggia di piazzamenti e il terzo podio per il dance team twirling junior livello B che premiano il talento collettivo e individuale delle ragazze. Tra i risultati più rilevanti spiccano prove magistrali sia nelle categorie individuali che nelle coreografie di squadra, dimostrando una crescita tecnica ed espressiva costante che ha permesso di rivaleggiare (e superare) le realtà più blasonate d’Italia.

​Ogni sorriso sul podio e ogni esercizio portato a termine con precisione millimetrica hanno confermato la solidità di questo incredibile gruppo.

​Il ringraziamento speciale ai Coach e alle Famiglie

​Dietro a ogni grande successo sportivo c’è sempre un instancabile lavoro di squadra che va oltre la pedana di gara. Dalla pagina ufficiale Facebook della società arrivano parole cariche di affetto e profonda gratitudine: ​”Un ringraziamento infinitamente speciale va ai nostri fantastici coaches, che con pazienza, professionalità e immenso cuore guidano le nostre atlete giorno dopo giorno, aiutandole a superare i propri limiti. E un grazie immenso va a tutti i genitori: il vostro supporto costante, i sacrifici e il tifo caloroso dagli spalti sono il motore invisibile ma fondamentale di ogni nostra vittoria.”

​Prossimo appuntamento: il grande concerto del 20 giugno in paese. Le atlete dell’Asd Majorettes Gerenzano Sc si esibiranno in occasione del tradizionale e attesissimo Concerto d’Estate in collaborazione con il corpo musicale Santa Cecilia.

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