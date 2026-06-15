Città

SARONNO – Per il secondo anno consecutivo il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli propone una celebrazione rivolta in modo particolare agli studenti che si preparano ad affrontare gli esami di maturità. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 giugno alle 18 e sarà presieduto da don Cristiano Castelli, rettore del Collegio Arcivescovile.

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire un momento di raccoglimento e preghiera ai giovani chiamati a confrontarsi con una delle tappe più significative del percorso scolastico. La celebrazione sarà accompagnata dall’affidamento a Carlo Acutis, figura particolarmente cara alla comunità del Santuario.

La presenza della reliquia del giovane beato a Saronno risale al 2024. Il suo arrivo era stato fortemente sostenuto da don Claudio Galimberti, che vedeva in Acutis un punto di riferimento per gli studenti dei numerosi istituti scolastici presenti in città e nei comuni vicini.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di devozione che negli ultimi mesi ha visto crescere l’attenzione verso la figura di Carlo Acutis. In Santuario è stata inoltre collocata una speciale “cassetta della posta” attraverso la quale fedeli e visitatori possono lasciare intenzioni di preghiera e messaggi personali.

La giornata del 17 giugno si affianca ad altri appuntamenti dedicati al giovane beato. Ogni prima domenica del mese, infatti, il Santuario ospita una celebrazione a lui dedicata.

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