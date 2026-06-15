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SARONNO -Lunedì 15 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni e il cielo si presenterà in prevalenza sereno, favorendo un contesto tipicamente estivo.

Nel dettaglio, le temperature saranno in aumento nelle ore centrali del giorno, con una massima che raggiungerà i 31°C e una minima di 17°C registrata nelle prime ore del mattino. Il clima si manterrà asciutto e generalmente gradevole, con valori termici elevati soprattutto nelle ore pomeridiane. I venti saranno deboli da Ovest al mattino, mentre nel corso del pomeriggio tenderanno a disporsi da Nord-Nordovest con intensità moderata. Non sono presenti allerte meteo e non si segnalano fenomeni significativi o situazioni di particolare criticità.

La presenza dell’alta pressione garantirà quindi condizioni favorevoli per le attività all’aperto e per gli spostamenti, con una visibilità generalmente buona e assenza di precipitazioni per tutta la giornata.

Anche sul resto della Lombardia il tempo sarà stabile e soleggiato grazie a un robusto campo di alta pressione. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi interesseranno pianure, aree pedemontane e gran parte dei rilievi. Solo sui settori montani orientali potrà essere presente una modesta variabilità nelle ore centrali della giornata, senza particolari conseguenze. Le temperature resteranno pienamente estive su tutta la regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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