Groane

MISINTO – Lo scorso 13 giugno la comunità di Misinto si è stretta attorno a uno dei suoi luoghi più suggestivi per ricordare ufficialmente una donazione di straordinaria generosità: quella dell’ex “Villa del Re“, affidata circa sette anni fa a Legambiente Lombardia per volere della compianta Maria Pia Re.

L’evento ha rappresentato un momento di profonda commozione e condivisione, vedendo la partecipazione attiva dell’amministrazione comunale, delle associazioni del territorio e di numerosi cittadini, tutti uniti nel voler trasformare questo legame con il passato in un motore di partecipazione e crescita.

Il sindaco di Misinto, Matteo Piuri, ha ripercorso il proprio legame simbolico con la struttura, ricordando di averla incrociata in tre momenti distinti della propria vita: dapprima da giovanissimo chierichetto, poi anni dopo in veste di primo cittadino insieme ai rappresentanti di Legambiente, e infine in questa occasione ufficiale, volta a onorare la memoria della donatrice. Pur non avendola conosciuta personalmente, il capo della giunta ha sottolineato come la scelta di Maria Pia Re di affidare la propria casa di famiglia a Legambiente rappresenti un atto che supera di gran lunga il valore materiale del bene. Si tratta di una testimonianza concreta di civismo e amore per il territorio, che ha portato molti cittadini a riflettere su come la comunità avesse un’alleata silenziosa e preziosa senza nemmeno saperlo.

L’obiettivo condiviso da istituzioni e associazioni è fare in modo che la Villa non custodisca soltanto la storia di chi vi ha vissuto, ma si trasformi in un luogo d’incontro, partecipazione e crescita aperto a tutti i misintesi. L’amministrazione comunale ha confermato il proprio pieno impegno a collaborare per la valorizzazione del patrimonio, con l’intento di promuovere progetti, eventi e iniziative in grado di connettere generazioni e sensibilità differenti, rafforzando il senso di appartenenza al paese.

La cerimonia del 13 giugno è stata anche l’occasione per esprimere una profonda gratitudine a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nel futuro della struttura. Il sindaco ha voluto ringraziare sentitamente: Legambiente Lombardia e la presidenza del Parco delle Groane, don Giancarlo per le profonde riflessioni offerte durante la giornata, la responsabile del Family Point comunale e le assessore della giunta, le associazioni del territorio e i numerosi volontari. Proprio a questi ultimi è affidato il compito più importante per i mesi e gli anni a venire: dare vita stabilmente a questo spazio, trasformando l’auspicio istituzionale in una realtà quotidiana di condivisione e crescita.

Con la giornata di sabato si è aperta ufficialmente una nuova pagina per Misinto e la responsabilità di continuare questo cammino virtuoso passa ora nelle mani di tutta la cittadinanza.

(foto dalla pagina Facebook del sindaco Matteo Piuri)

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