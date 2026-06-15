ORIGGIO – I danni provocati dal violento temporale con grandinata di mercoledì continuano a farsi sentire. Da venerdì pomeriggio è infatti chiuso un tratto di via Repubblica, tra il centro del paese e via Udrigium, per consentire le verifiche e la messa in sicurezza degli alberi secolari di Villa Borromeo che si affacciano sulla strada.

La decisione è stata presa con un’ordinanza comunale dopo le verifiche effettuate a seguito del maltempo. L’attenzione è concentrata in particolare sui maestosi cedri storici, alberature di grandi dimensioni che hanno subito le conseguenze delle forti raffiche di vento e della grandinata che hanno colpito il territorio.

Per motivi di sicurezza il tratto interessato resta interdetto al traffico ordinario. È consentito esclusivamente il passaggio ai residenti e l’accesso al parcheggio presente nella zona. Per garantire la circolazione locale è stato inoltre istituito temporaneamente il doppio senso di marcia nel segmento di strada rimasto accessibile.

L’intervento richiede competenze particolarmente specialistiche. Non si tratta infatti di normali operazioni di potatura, ma di verifiche e lavori su esemplari secolari di grande valore storico e paesaggistico. Proprio per questo motivo non è semplice individuare in tempi rapidi aziende qualificate e attrezzate per operare su alberi di tali dimensioni e caratteristiche.

La riapertura completa della strada avverrà soltanto al termine delle operazioni di controllo e messa in sicurezza delle alberature. Fino ad allora il Comune invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle modifiche alla viabilità introdotte nell’area.

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