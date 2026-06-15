Città

SARONNO – La polizia locale cittadina perde una figura di rilievo dal suo organico, il commissario Stefano Di Maria infatti lascia Saronno per guidare la polizia locale di Garbagnate Milanese.

Il nuovo comandante della cittadina milanese sarà proprio lui, Stefano Di Maria, 45 anni, laureato in giurisprudenza, ha alle spalle una lunga carriera, iniziata nel 2000 proprio al comando della polizia locale di Garbagnate Milanese come agente, dopo aver acquisito le opportune competenze, il suo trasferimento al comando di Rho (Mi), nel quale ha conquistato da subito la fiducia del suo dirigente comandante Antonino Frisone, che è stato anche il suo mentore.

Li ha guidato il Nucleo controllo del teritorio/Pg, lavoro che gli ha permesso di condurre importanti indagini antidroga, inerenti la prostituzione, reati contro il patrimonio e anche infiltrazioni andranghetiste nel periodo Expo 2015. Lavoro che gli ha permesso di ottenere diversi encomi e riconoscimenti.

Nel 2020 il suo trasferimento nel corpo intercomunale di polizia locale di Pieve Emanuele e Siziano, in quanto acquisiva il grado da ufficiale, li si è subito contraddistinto per aver chiuso in pochissimo tempo un’indagine che ha portato all’arresto di due soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti.

Si trasferiva poi al comando di Saronno, nel quale grazie alla fiducia accordatagli dal comandate Claudio Borsani, riusciva a portare innovazione operativa, curiosità, entusiasmo tra gli agenti, contribuendo a cambiare anche il modus operandi di lavorare.

La città saluta una figura di riferimento della polizia locale, che lascia il comando per assumere un nuovo incarico professionale. A lui vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per la nomina a comandante della polizia locale di Garbagnate Milanese. Un riconoscimento importante per il percorso svolto in questi anni, durante i quali ha sempre dimostrato competenza, senso del dovere e attenzione al servizio dei cittadini. La certezza è che saprà mettere le proprie qualità al servizio della nuova realtà, valorizzando gli agenti e il corpo che è stato chiamato a guidare, con lo stesso impegno e la stessa dedizione che hanno caratterizzato la sua esperienza a Saronno.

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