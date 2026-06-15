Città

SARONNO – La sede in Villa Gianetti per celebrare un traguardo importante. Sabato 13 giugno Enrico Banfi ha festeggiato i suoi 80 anni circondato dall’affetto di familiari, amici e volontari della sezione saronnese dell’associazione nazionale carabinieri.

L’iniziativa è stata organizzata dai volontari dell’Associazione nazionale carabinieri, che hanno voluto rendere speciale la giornata dedicata a Banfi, figura molto conosciuta e apprezzata all’interno della realtà associativa.

Alla festa erano presenti i parenti del festeggiato, i volontari della sezione e alcuni ospiti che hanno voluto condividere il momento conviviale. Tra loro anche il tenente colonnello Pietro Laghezza e Ciro Crivellaro, ora comandante al comando di Polizia locale di Appiano Gentile dove è arrivato dopo essere diventato uno dei volti della polizia locale di Saronno.

L’arrivo di Enrico Banfi nella sede di Villa Gianetti è stato accompagnato dalla sorpresa preparata dagli amici dell’associazione, che hanno accolto l’ottantenne con auguri, applausi e momenti di amicizia.

La celebrazione si è svolta in un clima sereno e familiare, confermando ancora una volta il forte legame che unisce i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri di Saronno e le persone che negli anni hanno condiviso attività e iniziative al servizio della comunità locale.

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