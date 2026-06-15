Cronaca

SARONNO – Un appello affidato ai social network nella speranza di ritrovare almeno parte degli oggetti sottratti. È quello pubblicato nelle scorse ore da una cittadina che ha denunciato il furto della propria borsa avvenuto all’Esselunga di via Novara a Saronno, episodio avvenuto nel fine settimana ed ennesimo furto che si verifica dentro e nei parcheggi dei centri commerciali saronnesi.

La segnalazione è comparsa sulla pagina Facebook ” L’unico Sei di Saronno Se…”, dove la donna ha spiegato che la borsa, quella visibile nella fotografia allegata al post, sarebbe stata rubata nella mattinata di oggi all’interno del supermercato saronnese. Secondo quanto riferito, all’interno si trovavano un piccolo portafoglio di colore azzurro e rosa e uno smartphone Xiaomi Redmi Note 12. Dopo essersi accorta dell’accaduto, la proprietaria ha deciso di rivolgersi direttamente alla comunità dei social, chiedendo aiuto nel caso qualcuno dovesse imbattersi negli oggetti abbandonati dai responsabili del furto.

“All’Esselunga di Saronno, hanno rubato la borsa che vedete in foto. Conteneva un portafoglio piccolino azzurro e rosa e un cellulare Xiaomi Redmi Note 12. Se qualcuno dovesse trovarlo mi contatti. Grazie mille”, ha scritto nel suo messaggio. Non è raro, in casi simili, che dopo il furto i documenti o altri effetti personali vengano abbandonati in zone vicine al luogo del colpo. Proprio per questo motivo la donna spera che qualcuno possa ritrovare almeno parte del contenuto della borsa e restituirlo alla legittima proprietaria.

(foto: un particolare della borsa rubata)

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