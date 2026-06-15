Cronaca

SARONNO – Un Rolex sottratto con la tecnica del “finto abbraccio” in pieno centro cittadino. È quanto accaduto nei giorni scorsi in via Leopardi, dove una residente è stata avvicinata da una persona che, con modi gentili e la scusa di chiedere alcune informazioni, è riuscita a rubarle l’orologio che portava al polso.

Secondo il racconto dalla vittima, tutto è avvenuto in pochi istanti. La sconosciuta si sarebbe avvicinata con atteggiamento cordiale, chiedendo indicazioni stradali. Durante la breve conversazione sarebbe poi scattato un abbraccio apparentemente spontaneo. Solo dopo essersi allontanata, la vittima si è accorta che il Rolex era sparito. La vittima ha infatti confermato di avere sporto denuncia alle forze dell’ordine dopo l’accaduto.

Non si tratta del primo episodio del genere segnalato nel Saronnese. Negli ultimi mesi si sono verificati altri casi di furti con destrezza messi a segno con tecniche simili: persone che si avvicinano con una richiesta di informazioni, un gesto di apparente cordialità o un contatto fisico improvviso per distrarre la vittima e impossessarsi di orologi, collane o altri oggetti di valore.

Proprio per questo motivo viene raccomandata particolare attenzione quando sconosciuti cercano un contatto fisico non necessario o si avvicinano in modo insistente. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che potranno valutare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti nella zona.

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