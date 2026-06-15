Città

SARONNO – Una settimana di cantieri e modifiche alla circolazione nelle zone periferiche della città. Tra nuove opere in partenza, interventi già avviati e cambiamenti alla viabilità destinati ad accompagnare il grande cantiere di via Volonterio, nei prossimi giorni automobilisti e residenti dovranno fare i conti con diverse novità in più quartieri della città.

Il primo intervento riguarda l’incrocio tra via Parma e via Gorizia, uno dei punti più trafficati di Saronno. Da lunedì 15 giugno e fino al termine dei lavori, previsto indicativamente per il 30 settembre, prenderà il via il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria. Nell’area sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e potranno verificarsi restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati regolati da semafori o movieri e temporanee interruzioni della circolazione. L’opera punta a migliorare la sicurezza e a rendere più fluido il traffico in un incrocio particolarmente congestionato.

Sono intanto ripresi da alcuni giorni i lavori di allargamento stradale in via Galli, lungo la Sp527 nel tratto compreso tra via San Pietro e viale Europa. Anche in questo caso potranno essere necessari restringimenti della carreggiata, sensi unici alternati e temporanee modifiche alla circolazione. L’intervento rientra nel progetto di messa in sicurezza e potenziamento dell’asse viario provinciale finanziato da Regione Lombardia.

Tra i prossimi interventi previsti figura anche quello in via Varese, dove sarà realizzato il raddoppio della corsia di immissione nella rotatoria all’intersezione con viale Lombardia. L’obiettivo è ridurre le lunghe code che si formano soprattutto nelle ore di punta per i veicoli provenienti da Caronno Pertusella e diretti verso la città.

Nel frattempo è già cambiata la viabilità nell’area davanti alla stazione ferroviaria di Saronno Centro. In piazza Cadorna è entrata in vigore una modifica sperimentale delle precedenze: i veicoli provenienti da viale Rimembranze devono ora dare precedenza a quelli in arrivo da via Primo Maggio e piazza Cadorna. La novità, evidenziata dalla segnaletica gialla temporanea, è stata introdotta in vista dei cambiamenti che interesseranno la circolazione nelle prossime settimane.

Proprio , l’giovedì 18 giugno è infatti previsto l’avvio del cantiere di via Volonteriointervento più impattante sul traffico cittadino dei prossimi mesi. I lavori comporteranno importanti modifiche alla circolazione e sono alla base delle sperimentazioni avviate nell’area della stazione. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è limitare il più possibile le ripercussioni sulla mobilità cittadina durante tutta la durata del cantiere.

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