Saronnese

UBOLDO – Chiude in positivo il bilancio consuntivo della farmacia comunale per l’esercizio 2025. Infatti, durante l’anno è continuato il servizio di iniezioni a domicilio e di prelievi ematici, comportando a livello di bilancio il sostenimento dei relativi costi di gestione, tale servizio è stato molto gradito dalla comunità Uboldese.

E’ proseguita l’erogazione di buoni bebè e omaggi per i 76 nuovi nati uboldesi, per un valore complessivo pari ad € 8.850 e la donazione di farmaci a cittadini indigenti con la collaborazione della Caritas. E’ stato elargito un contributo pari ad € 10.000 a favore dalla Sos per acquisto di un’ambulanza.

Il risultato prima delle imposte è pari ad € 104.641 (€ 92.847 utile netto conseguito) e verrà in parte reinvestito per il miglioramento e l’ampliamento dei

servizi offerti alla cittadinanza. Tra le novità in programma: l’attivazione di nuovi servizi di prevenzione e l’acquisto di strumentazione per test e screening gratuiti.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto – dichiarano dall’Amministrazione – La farmacia comunale conferma il suo ruolo strategico come presidio di salute

pubblica, capace di coniugare efficienza economica e attenzione ai bisogni dei cittadini. Un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’azienda e

all’Amministratore Unico per l’elevata competenza tecnica e professionale, ma anche la grande disponibilità, gentilezza ed empatia con cui vengono accolti i cittadini. Un punto di riferimento insostituibile per la nostra comunità”.

Quest’anno è allo studio un progetto per far fronte alla mancanza sul territorio di un centro prelievi, attivando un servizio gratuito a domicilio per le categorie più fragili.

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