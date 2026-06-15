Città

SARONNO – In un’estate fatta di foto che spariscono dopo pochi secondi e messaggi inviati con un clic, c’è ancora chi compra una cartolina, sceglie un francobollo e si prende il tempo di scrivere a mano un pensiero. A questi “ultimi romantici” è dedicata la seconda edizione del contest estivo de ilSaronno, nato per raccogliere racconti, emozioni e saluti dai luoghi delle vacanze.

Nell’ultima edizione l’iniziativa aveva portato in redazione una trentina di cartoline arrivate da diverse località italiane e straniere. Quest’anno il contest si allarga e diventa ancora più inclusivo: si potrà partecipare sia con una classica cartolina cartacea sia con una “cartolina digitale”.

C’è anche un’altra ragione che rende speciale questo contest. L’idea nasce infatti da Ezio Motterle, storico editorialista de ilSaronno, che amava definirsi “uno degli ultimi romantici”. Ogni estate chiedeva ai collaboratori di non dimenticare il piacere di spedire una cartolina dalle vacanze. Per lui non era soltanto un saluto, ma un gesto di attenzione, un modo per fermarsi qualche minuto, scegliere le parole giuste e dedicarle a qualcuno. Ezio oggi non è più con noi, ma quella sua passione è rimasta. Continua a viaggiare attraverso le cartoline che arrivano in redazione da ogni parte d’Italia e del mondo. Con questa iniziativa ilSaronno vuole tenere viva una tradizione che lui amava profondamente, ricordando che anche nell’epoca dei messaggi istantanei c’è ancora spazio per un pensiero personale, per un messaggio scritto a mano e per l’emozione di trovare nella cassetta della posta un saluto partito da lontano.

Per chi ama la tradizione, l’invito è quello di spedire una cartolina con un messaggio scritto a mano all’indirizzo:

ilSaronno – Sara Giudici

via Diaz 21

20033 Solaro (Milano)

Chi invece preferisce il formato digitale potrà inviare via WhatsApp al 320 273 4048 una fotografia delle proprie vacanze accompagnata da una breve dedica, un pensiero, un saluto o un racconto, proprio come si farebbe sul retro di una cartolina.

Le cartoline e le fotografie dovranno arrivare entro domenica 20 settembre.

Quest’anno saranno assegnati tre premi speciali: per chi scegli la cartolina di carta (a quella da più lontano, a quella più originale, al lettore che avrà inviato il maggior numero di cartoline durante l’estate) e per chi manderà quella digitale i vincitori riceveranno una tote bag ufficiale de ilSaronno e una penna de ilSaronno in edizione limitata fucsia. Un premio davvero raro: chi ci segue sa bene che le nostre penne sono tradizionalmente azzurre e che quelle fucsia non si sono ancora mai viste.

Nel corso dell’estate cartoline e fotografie ricevute saranno pubblicate su ilSaronno per condividere con tutti i lettori luoghi, paesaggi, curiosità ed emozioni delle vacanze.

Che si tratti di una spiaggia, di una città d’arte, di una passeggiata in montagna o di un angolo nascosto scoperto per caso, aspettiamo le vostre cartoline. Perché anche nell’epoca della comunicazione istantanea c’è ancora chi sceglie di fermarsi un momento, prendere una penna e raccontare un pezzetto della propria estate.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09