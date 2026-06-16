Calcio

CISLAGO – Dopo la storica promozione conquistata attraverso i playoff di Seconda categoria, il Cistellum Academy continua a lavorare per programmare al meglio la prossima stagione e affrontare con ambizione il nuovo campionato. La società viola ha annunciato l’ingresso di Matteo Ferrario all’interno della direzione sportiva. Ferrario assumerà il ruolo di direttore sportivo andando ad affiancare Simone Morandi e Alessandro Amato, in un’area tecnica che il club ha deciso di potenziare ulteriormente in vista delle nuove sfide che attendono la squadra.

L’arrivo del nuovo dirigente rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita intrapreso dal Cistellum, reduce da una stagione da ricordare culminata con la vittoria dei playoff e il salto di categoria. La società punta infatti a consolidare la propria struttura organizzativa, non soltanto sul campo ma anche a livello dirigenziale.

Nel comunicato diffuso dal club viene sottolineato come Ferrario contribuirà allo sviluppo del progetto sportivo sia dal punto di vista della prima squadra sia sotto il profilo della programmazione generale, con l’obiettivo di accompagnare la crescita della società nel medio e lungo periodo. La dirigenza ha accolto il nuovo direttore sportivo con un messaggio di benvenuto, evidenziando la volontà di proseguire il percorso intrapreso con passione, competenza e ambizione.

16062026